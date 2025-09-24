Topo

Notícias

Azevedo & Travassos faz acordo com Jive para financiamento de até R$414 mi

24/09/2025 07h39

(Reuters) - A Azevedo & Travassos anunciou na noite de terça-feira memorando de entendimentos com a Jive Investments para um financiamento de até R$414 milhões, destinado às concessões de infraestrutura operadas pela companhia, especificamente a Rota Verde e Rota Agro, disse a empresa em fato relevante.

O acordo inclui um empréstimo-ponte de até R$50 milhões com prazo de seis meses, prorrogáveis por até três. Os recursos desse financiamento serão utilizados para pagamento de custos e despesas correntes da companhia e suas subsidiárias, bem como para investimentos no projeto Complexo de Energias Boaventura, a ser desenvolvido junto à Petrobras.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Confiança do consumidor no Brasil sobe em setembro e vai a nível mais alto desde dezembro, diz FGV

Defesa pede revogação de cautelares contra Bolsonaro após ex-presidente não ser indiciado por coação

Tarcísio quer colocar presos para trabalhar na limpeza de estragos provocados pelas chuvas

ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

SP: 14 policiais da Rota acusados de matar dois homens são absolvidos

Festival de Biarritz recebe 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro premiado em Berlim

Queda de avião mata arquiteto chinês e mais três pessoas no Pantanal de MS

Avião de pequeno porte cai e deixa quatro pessoas mortas no Pantanal de Mato Grosso do Sul

Artista português Zé Pedro Croft inaugura exposição no Rio

Crise política prolongada expõe França a risco de instabilidade financeira

Kremlin diz que processo de restabelecimento dos laços com EUA está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado"