Ativos argentinos se recuperam após Bessent detalhar forte apoio dos EUA

Por Rodrigo Campos

NOVA IORQUE (Reuters) - Os ativos financeiros da Argentina se recuperavam pelo terceiro dia nesta quarta-feira, depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, detalhou um apoio massivo ao governo de direita do presidente Javier Milei e aos mercados do país.

Bessent disse que os EUA estavam em negociações sobre uma linha de swap cambial de US$20 bilhões com o banco central da Argentina, acrescentando que estava preparado para comprar títulos argentinos denominados em dólares no mercado secundário.

"A Argentina tem as ferramentas para derrotar especuladores, incluindo aqueles que buscam desestabilizar os mercados argentinos com objetivos políticos", disse Bessent, reafirmando a conexão política com o apoio dos EUA.

Bessent havia dito na segunda-feira que o governo estava observando uma guinada à direita na política latino-americana, ao mencionar o apoio dos EUA ao projeto de Milei.

Os títulos da Argentina para 2030 subiram mais de 4 centavos e foram negociados a 75,36 centavos de dólar, enquanto o ETF de ações da Global X Argentina avançou mais de 4%, com algumas ações bancárias registrando ganhos percentuais de dois dígitos. O índice de ações local subiu mais de 6% no início do pregão.

Já o peso argentino se fortaleceu perto de 3%, elevando os ganhos semanais em relação ao dólar para mais de 10%.

"Esse grau de apoio dos EUA à Argentina foi além do que qualquer analista poderia ter imaginado há apenas algumas semanas", disse Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para mercados emergentes nas Américas do UBS.

"Este é um dos exemplos mais fortes de apoio do Tesouro dos EUA na história dos mercados emergentes."

Os mercados argentinos emitiram sinais de pânico durante semanas, após o partido de Milei sofrer uma derrota contundente nas eleições locais na populosa província de Buenos Aires. Isso se somou às acusações de corrupção dentro do círculo de Milei, incluindo sua irmã e confidente Karina Milei.

A Argentina vai às urnas em 26 de outubro para as eleições legislativas de meio de mandato, nas quais o partido de Milei busca conquistar assentos para fortalecer sua posição minoritária.

(Reportagem de Rodrigo Campos e Marc Jones0