Atividade Econômica no Centro-Oeste sobe 3,4% em julho ante junho, mostra BC

A atividade econômica do Centro-Oeste brasileiro subiu 3,4% em julho, na comparação com junho, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 24.

Somente duas das cinco regiões do País apresentaram desempenho positivo no período. Além do Centro-Oeste, o Sudeste cresceu 0,2%.

Por outro lado, houve queda da atividade econômica no Nordeste (-2,0%), Norte (-1,9%) e Sul (-0,1%) do País.

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, as maiores quedas em julho ante junho foram registradas na Bahia (-4,4%), no Espírito Santo (-4,1%) e no Pará (-3,3%). Em contrapartida, as maiores altas ocorreram em Goiás (5,4%), Rio de Janeiro (0,8%), São Paulo (0,3%) e Ceará (0,3%).

Interanual

Na comparação com julho de 2024, em dados observados, a atividade cresceu em todas as regiões. A maior alta, de 10,6%, ocorreu no Centro-Oeste. Em seguida, aparecem Norte (3,5%), Nordeste (2,4%), Sudeste (2,3%) e Sul (2,0%).

Entre os Estados, o Goiás teve o maior crescimento interanual, de 9,3%. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (6,2%), Pará (4,2%), Santa Catarina (3,5%) e Minas Gerais (3,2%).

No acumulado do ano, o Centro-Oeste mostra o melhor desempenho econômico, de 6,7%, seguido de Sul (3,5%), Norte (3,5%), Nordeste (2,1%) e Sudeste (1,7%). Em 12 meses, a maior alta regional também é do Centro-Oeste (6,4%). Depois, aparecem Norte (4,5%), Sul (4,3%), Nordeste (3,3%) e Sudeste (2,1%).