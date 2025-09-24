Topo

Ataque a tiros em escritório de imigração em Dallas deixa mortos e feridos, segundo autoridades

24/09/2025 10h37

(Reuters) - Várias pessoas foram feridas e mortas em um ataque a tiros na quarta-feira em um escritório federal de Imigração e Alfândega em Dallas, e o atirador foi morto após um ferimento de bala autoinfligido, disseram autoridades federais.

A polícia respondeu a relatos de tiroteio no escritório no noroeste de Dallas por volta das 7h30 da manhã, horário local, informou a mídia local.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, disse em um post no X que houve vários feridos e vítimas fatais e que o atirador estava morto.

"O ataque obsessivo à aplicação da lei, particularmente ao ICE, precisa parar. Estou rezando por todos os feridos nesse ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente dos EUA, JD Vance, no X, respondendo a Noem.

O atirador foi encontrado morto no telhado de um prédio próximo, informou a WFAA, afiliada local da ABC, citando fontes.

"As informações preliminares são de um possível atirador", disse o diretor interino do ICE, Todd Lyons, à CNN.

De acordo com informações da mídia, pelo menos algumas das vítimas estavam em estado crítico.

Um porta-voz do ICE não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters. A polícia de Dallas também não retornou imediatamente as ligações ou emails solicitando comentários.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago e Rich McKay em Atlanta)

