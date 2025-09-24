Ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA deixa dois detidos mortos e um ferido (governo)

Dois imigrantes morreram e um ficou ferido nesta quarta-feira (24) em um ataque contra um centro de detenção no Texas, Estados Unidos, realizado por um atirador que cometeu suicídio, informou o Departamento de Segurança Nacional (DHS).

"Um atirador abriu fogo de um telhado próximo contra um escritório local do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE). O atirador disparou indiscriminadamente contra o prédio do ICE, incluindo uma caminhonete no terminal de saída onde as vítimas foram baleadas", detalhou o DHS.

"Três detidos foram baleados. Dois faleceram e o outro está em estado crítico. O atirador foi encontrado [morto] com um ferimento de arma de fogo autoinfligido", acrescentou o comunicado.

