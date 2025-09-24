Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda

O arquiteto chinês Kongjian Yu, morto na queda de um avião de pequeno porte no Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi o criador do conceito mundialmente aclamado de 'cidade-esponja'. No ano passado, em visita ao país, ele disse que o Brasil poderia se tornar referência no tema. Agora, ele voava para o bioma brasileiro mais alagado para gravar um documentário sobre o tema junto com cineastas paulistas.

Entenda o conceito

Cidade-esponja é um modelo de gestão sustentável de águas pluviais capaz de salvar regiões de alagamentos. Adotado pelo governo chinês para lidar com problemas causados por mudanças climáticas e urbanização, o conceito foi explicado pelo colunista do UOL Carlos Nobre em coluna publicada em agosto de 2024 e apresentado como uma importante iniciativa de adaptação em nosso planeta em mudança.

A base do conceito é criar grandes espaços verdes em áreas urbanas para absorver a água (como uma esponja). O projeto urbanístico dessas cidades é pensado para melhorar a qualidade da água e aliviar os impactos das ilhas de calor. O sistema de drenagem dentro de uma área muito densamente ocupada e impermeabilizada pelo concreto e o asfalto passa a absorver, armazenar, purificar e reutilizar a água da chuva e dos rios —que seria potencialmente desastrosa.

Bacia de retenção de água da chuva, parte do conceito de "cidade-esponja", adotado para um complexo residencial em Berlim Imagem: John MacDougall/AFP

Kongjian pensou no conceito a partir de experiências vividas no vilarejo em que morava. Zhejiang, província camponesa no leste da China, era recorrentemente afetada por inundações e os problemas se agravaram com o avanço da "infraestrutura cinza" — concreto nas cidades, rios canalizados e impermeabilização de grandes áreas.

Por isso, o arquiteto privilegiava paisagismo nos seus projetos, envolvendo a natureza para lidar com enchentes. Os desenhos incluíam áreas alagáveis e presença de vegetação nativa para dar "tempo" para o escoamento da água, diminuindo danos a áreas habitadas. "A enchente passa a não ser uma inimiga", resumiu. Em 2023, o pioneirismo e alcance do conceito renderam a Yu o Prêmio Internacional de Arquitetura Paisagística Cornelia Hahn Oberlander.

Uma cidade-esponja tem uma beleza exuberante que inclui parques, fachadas e telhados verdes

Carlos Nobre

Gastamos bilhões de dólares canalizando rios, construindo represas, diques, tentando evitar que cidades e aldeias sejam inundadas. Não existe represa segura sempre, o que aumenta o perigo potencial de inundações. Espero que o Brasil possa aprender com isso. Aprender com o que deu errado na China.

Kongjian Yu

Na China, projetos de Kongjian foram replicados em maior escala em mais de 250 cidades. O projeto, ressalta Carlos Nobre, "mostrou que é possível adotar soluções baseadas na natureza com resultados positivos significativos".

Os idealizadores do conceito de cidade-esponja uniram os conhecimentos tradicionais milenares dos camponeses que lidavam com as águas, como a construção de terraços em áreas de vertentes em montanhas para evitar a erosão do solo.

Carlos Nobre

"Espero que o Brasil possa ser referência sobre como devemos construir o mundo", disse Kongjian Yu. Em 2024, o professor participou de um seminário sobre experiências nacionais e internacionais na reconstrução de cidades devastadas por tragédias ambientais. Visita foi motivada pela calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul a convite do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além da China, cidades-esponja estão crescendo em popularidade na Ásia e Europa. Copenhague, na Dinamarca, Veneza, na Itália, Tóquio, no Japão, Roterdã, na Holanda, Berlim, na Alemanha e Singapura, no sudeste do continente asiático, são exemplos de cidades que já usam os serviços gratuitos da natureza para torná-las mais resilientes às mudanças climáticas, além de beneficiar o bem-estar dos moradores e turistas.

Parque Benjakitti, em Bangcoc, na Tailândia Imagem: Manan Vatsyayana - 19.jan.2024/AFP

*Com agências