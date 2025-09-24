Topo

Arquiteto chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Mato Grosso do Sul

24/09/2025 10h43

O arquiteto chinês Kongjian Yu, conhecido por suas 'cidades-esponja', morreu na queda de um avião no Mato Grosso do Sul, junto com outros três ocupantes, informou a polícia local nesta quarta-feira (24).

Kongjian, de 62 anos, era uma referência em planejamento urbano sustentável e era mundialmente conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", projetadas para absorver grandes quantidades de água.

As outras vítimas do acidente ocorrido na tarde de terça-feira são os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira. 

Por enquanto, não se sabe os motivos do acidente em uma zona rural de difícil acesso no Pantanal.

Kongjian chegou este mês ao Brasil para a Bienal de São Paulo e depois viajou para o Pantanal para participar de filmagens sobre seu trabalho com os cineastas brasileiros, detalhou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em um comunicado. 

O arquiteto chinês aplicou seu conceito de cidades-esponja "em mais de mil projetos em 250 cidades", segundo o CAU, "e defendeu soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática". 

