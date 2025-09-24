Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores com carteira assinada agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários registrados sob o regime da CLT podem solicitar esse financiamento. A iniciativa, criada pelo governo federal, abre uma nova forma de acesso ao crédito. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em instituições financeiras autorizadas.

Ao informar o valor pretendido, o sistema reúne ofertas de bancos e apresenta as opções ao trabalhador, em um modelo semelhante a um leilão. Dessa forma, é possível comparar taxas de juros e prazos antes de escolher a proposta mais adequada.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário bruto. Segundo o governo, isso permite juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados convencionais. Depois da contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito diretamente no aplicativo.

O programa permite utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, a multa rescisória de 100% pode ser usada para quitar o débito. A troca de emprego dentro da CLT não interfere no contrato vigente.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer diretrizes e definir limites para os juros cobrados.

Quem já possui empréstimos com desconto em folha pode migrar o contrato atual para essa modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos é reduzir o superendividamento.

Essa linha de crédito pode ser vantajosa para pagar dívidas caras, como as do cartão de crédito rotativo. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também pode ser útil para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais. "Na ausência de uma reserva de emergência, essa opção tende a ser mais adequada do que outras alternativas disponíveis no mercado", explica.

Por outro lado, a especialista alerta que não é a melhor escolha para aposentados que ainda trabalham com carteira assinada, já que o consignado vinculado ao benefício do INSS costuma oferecer juros mais baixos.

Antes de fechar negócio, é fundamental analisar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Evite assumir prestações que comprometam demais o orçamento. O crédito pode ser útil para adquirir um imóvel, mas não compensa se a ideia for apenas pagar despesas rotineiras".

Como usar a Carteira de Trabalho Digital?

Para acessar o aplicativo, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo funciona assim:

Acesse o portal Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre sua vida profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a carteira digital ficará disponível no app (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é emitida automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas as informações de identificação civil.