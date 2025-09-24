Topo

Notícias

Após reunião com primeiro-ministro, sindicatos franceses convocam nova greve

24/09/2025 08h55

Os sindicatos franceses anunciaram nesta quarta-feira (24) uma nova jornada de greves e manifestações no dia 2 de outubro, após não obterem "respostas claras" para suas reivindicações durante uma reunião com o primeiro-ministro Sébastien Lecornu.

Em 18 de setembro, entre 500 mil manifestantes, segundo as autoridades, e "mais de um milhão", de acordo com o sindicato CGT, saíram às ruas para exigir que o governo abandone seu projeto de cortes nos serviços públicos e aumente os impostos para os super-ricos no orçamento de 2026.

"Após o sucesso de 18 de setembro [...], esperávamos respostas claras do primeiro-ministro", mas "ele não trouxe nenhuma", declarou a líder do sindicato CFDT, Marylise Léon, após o encontro com Lecornu e os demais representantes sindicais.

Os sindicatos haviam dado prazo até esta quarta-feira para que Lecornu respondesse às suas demandas, entre elas abandonar o projeto orçamentário do ex-primeiro-ministro François Bayrou, aumentar a taxação sobre as grandes fortunas e reverter a reforma que elevou a idade mínima de aposentadoria para 64 anos.

Diante da ausência de respostas, os sindicatos confirmaram uma nova jornada de protestos para 2 de outubro.

Atualmente, Lecornu multiplica seus contatos com os partidos para tentar aprovar no Parlamento seu projeto orçamentário ? ainda não divulgado ?, em um cenário no qual o governo não possui maioria. O risco é de que a proposta seja derrubada, o que poderia provocar a queda de seu governo de centro-direita, como já aconteceu com seus dois antecessores.

Esse desfecho agravaria ainda mais a profunda crise política aberta em 2024, marcada pelo fracasso do governo nas eleições legislativas antecipadas e por novos apelos à renúncia do presidente Emmanuel Macron, cujo mandato termina em 2027.

O clima social segue tenso. Organizações juvenis convocaram novas manifestações para a quinta-feira, e o principal sindicato agrícola, FNSEA, realizará protestos descentralizados na sexta contra o acordo comercial União Europeia-Mercosul, entre outras reivindicações.

burs-tjc/pc/hgs/dga/lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegado atira contra suspeito perto de delegacia, em Pinheiros

Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia

Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes

Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência

Trump acusa 'esquerda radical' de incitar violência contra polícia migratória