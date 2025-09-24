Após aceno de Trump, Lula encerra viagem aos EUA com evento pró-democracia

Colunistas do UOL, em Genebra e Nova York, e do UOL, em São Paulo

Em seu quarto e último dia em Nova York, o presidente Lula (PT) vai participar de uma reunião em defesa da democracia e um evento sobre mudanças climáticas.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, Lula vai à segunda edição do evento "Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos". O encontro, marcado para as 10h, é organizado pelo Brasil junto com Espanha, Chile, Colômbia e Uruguai.

Os Estados Unidos não foram convidados. Os cinco países organizadores tomaram a decisão devido aos ataques da administração Donald Trump ao Brasil nos últimos três meses, com tarifaço aos produtos brasileiros e sanções a autoridades.

O encontro ocorre após um aceno de Trump a Lula. Ontem, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente norte-americano contou que abraçou o líder brasileiro e que os dois combinaram um encontro para a próxima semana. "Ele parece um cara muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Só faço negócios com quem eu gosto", disse Trump.

É esperado que Lula recalibre seu discurso hoje. Após o anúncio de novas sanções ao Brasil, na segunda-feira (22), o presidente adotou um tom ainda mais duro e enfático na ONU. Segundo um embaixador brasileiro que acompanha a agenda do presidente, é esperado que ele agora ajuste seu discurso e adote um tom mais conciliador.

O petista também irá à sessão de abertura do evento especial sobre Clima para chefes de Estado. O evento ocorre na sede da ONU, às 14h. Em seguida, participa de uma coletiva de imprensa. O retorno ao Brasil está marcado para as 18h.

Ainda há expectativa de um encontro com Volodymyr Zelensky. A reunião com o presidente da Ucrânia não consta na agenda oficial de Lula, mas deve ocorrer na tarde de hoje.

Discurso na Assembleia da ONU

Na Assembleia Geral da ONU, Lula focou na defesa da democracia e da soberania. O petista defendeu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF, disse que os ataques ao Poder Judiciário são inaceitáveis e que o ex-presidente teve amplo direito de defesa, "prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas".

O presidente mandou recados aos EUA. Disse que não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as instituições e a economia e mencionou "falsos patriotas que arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil", em uma indireta ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a Paulo Figueiredo.

Lula foi aplaudido em ao menos cinco ocasiões pela plenária lotada. A manifestação que recebeu mais apoio dos chefes de Estado e seus diplomatas foi a descrição do presidente de que "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis". Nesse momento, membros da comitiva de Trump não reagiram.

Mudanças climáticas

O evento da ONU é também um momento de preparação para a COP30. A conferência sobre mudanças climáticas, marcada para novembro, vai ocorrer pela primeira vez no Brasil, em Belém.

O assunto foi citado no discurso de Lula na Assembleia Geral. O presidente defendeu políticas de desenvolvimento sustentável, transição energética e a redução do desmatamento. A fala foi na contramão de Trump, que declarou que as mudanças climáticas "são a maior mentira".

Na tarde de ontem, o presidente anunciou um aporte de US$ 1 bilhão para o TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre). A iniciativa será oficialmente lançada na COP30 e prevê mecanismos de financiamento para a conservação das florestas tropicais.

Ao discursar, Lula disse que a COP será o "momento da verdade para nossa geração de líderes". "As florestas tropicais são fundamentais para manter vivo o propósito de limitar o aquecimento global a 1,5º C", disse o presidente, fazendo referência à meta global, estabelecida em 2015, no Acordo de Paris, de limitar o aquecimento do planeta até 2100.