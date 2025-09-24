Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Betis e Nottingham Forest empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (24), em Sevilha, pela primeira rodada da Liga Europa, em jogo que teve brasileiros como protagonistas.

Antony marcou na reta final (85') para dar o empate ao time espanhol e sobre o Forest, que vencia por 2 a 1 depois de conseguir uma virada com dois gols do ex-atacante do Botafogo Igor Jesus (18' e 23') em cinco minutos. Antes, Cédric Bakambu havia aberto o placar para o Betis (15').

O resultado marca um retorno ao cenário europeu com gosto amargo para os ingleses, que estiveram perto de conseguir a primeira vitória sob o comando do técnico Ange Postecoglou, no cargo há 15 dias.

Em outro jogo de destaque nesta quarta-feira, a Roma derrotou o Nice por 2 a 1, na França.

Os 'giallorossi', do técnico Gian Piero Gasperini, decidiram a partida em três minutos, com os gols de Evan Ndicka (52') e Gianluca Mancini (55'), antes de Franck Haise descontar para os franceses Terem Moffi (77').

Por sua vez, o Dínamo de Zabreb surpreendeu o turco Fenerbahçe e venceu por 3 a 1 na capital croata, enquanto o Freiburg bateu o Basel por 2 a 1.

A Liga Europa tem um formato idêntico ao da nova Champions, com uma liga formada por 36 equipes, na qual cada uma disputa oito jogos.

Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a nona e a 24ª colocação disputam um mata-mata para avançar.

-- Resultados desta quarta-feira da 1ª rodada da Liga Europa:

Freiburg (ALE) - Basel (SUI) 2 - 1

Betis (ESP) - Nottingham Forest (ING) 2 - 2

Nice (FRA) - Roma (ITA) 1 - 2

Malmö (SUE) - Ludogorets (BUL) 1 - 2

Dínamo de Zagreb (CRO) - Fenerbahçe (TUR) 3 - 1

Estrela Vermelha (SRV) - Celtic (ESC) 1 - 1

Braga (POR) - Feyenoord (HOL) 1 - 0

PAOK (GRE) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 0 - 0

Midtjylland (DIN) - Sturm Graz (AUT) 2 - 0

