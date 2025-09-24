Ambipar desaba 10% com incertezas após mudança de CFO e emissão bilionária de debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Ambipar desabavam 10%, no segundo pregão de queda forte, após anunciar na noite de segunda-feira troca no comando da diretoria financeira, com saída de João de Arruda e entrada de Ricardo Garcia, que passou a exercer cumulativamente as funções de diretor financeiro e de relações com investidores.

No comunicado sobre a mudança, aprovada pelo conselho de administraçao, a empresa reforçou "compromisso na continuidade do desenvolvimento das atividades financeiras e de relações com investidores, e no fortalecimento da estrutura de capital e de governança", mas não deu detalhes sobre as razões da mudança.

Também na segunda-feira, o conselho de administração da Ambipar aprovou emissão de até R$3 bilhões, recursos que, segundo a empresa, serão usados para resgate antecipado das debêntures da 3ª e 6ª emissões, além de fortalecimento e simplificação da estrutura de capital da Ambipar.

De acordo com analistas do UBS BB, os anúncios geraram questionamentos por parte dos investidores, devido à volatilidade das ações e ao fato da empresa já estar sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação à recompra de ações, conforme relatório a clientes na véspera.

"Esperamos que as prioridades da empresa no curto prazo sejam tranquilizar os acionistas institucionais e restaurar a visibilidade no médio prazo. Enquanto isso, mantemos nossa recomendação neutra para as ações", afirmaram Giuliano Ajeje e Henrique Simoes.

No começo de setembro, o Valor Econômico publicou que CVM abriu um processo sancionador contra executivos da Ambipar para verificar se houve alguma irregularidade na compra de papéis feita pela própria empresa no programa de recompra de ações da companhia.

Por volta de 12h50, as ações da Ambipar caíam 9,96%, a R$10,94, tendo chegado a R$10,90 na mínima. Na terça-feira, os papéis já tinham fechado em queda de 13,83%.

(Por Paula Arend Laier)