Topo

Notícias

Alibaba expande investimentos em IA, lança novo produto e anuncia data centers

São Paulo

24/09/2025 08h39

As ações da Alibaba dispararam nesta quarta-feira (24) depois que a empresa prometeu investir mais de US$ 53 bilhões em inteligência artificial (IA) - acima de sua meta original - e lançou um novo modelo. A empresa também anunciou criação de novos data centers ao redor do mundo, incluindo no Brasil.

Os papéis da gigante chinesa em Hong Kong fecharam em alta de 9,2% a 174,00 dólares de Hong Kong, seu nível mais alto em quatro anos, superando o avanço de 2,5% do Índice Hang Seng Tech. Já o ADR em Nova York tinha ganho de 9,1% no pré-mercado, por volta das 8h30 de Brasília.

Segundo o CEO Eddie Wu, a Alibaba aumentará os gastos com infraestrutura de IA e nuvem acima do valor anunciado em fevereiro, de 380 bilhões de yuans (US$ 53 bilhões), previsto para ser implementado ao longo de três anos. Wu não forneceu uma nova meta, mas afirmou que a indústria está se desenvolvendo mais rápido e com demanda maior que a esperada anteriormente.

A gigante chinesa do e-commerce também anunciou a versão 2.5 da IA generativa visual Wan e um novo produto, o Qwen3-Max, sua mais recente adição à série de modelos de IA. O Qwen3-Max, com mais de um trilhão de parâmetros, possui fortes capacidades de codificação e agentes, disse a empresa, e sua versão prévia ficou entre as três melhores globalmente em benchmarks de terceiros, como o ranking LMArena, colocando-a ao lado do Gemini do Google, do Claude da Anthropic e do ChatGPT da OpenAI.

A Alibaba também está dobrando seus esforços na construção de chips caseiros e de infraestrutura IA, uma base crucial para treinar e implantar o modelo Qwen3-Max, sinalizando sua ambição de controlar toda a rede, desde hardware até serviços em nuvem e aplicação.

Em nota, a Alibaba Cloud, subsidiária da gigante chinesa focada em tecnologia, anunciou ainda que pretende lançar data centers no Brasil, na França e na Holanda, além de criar data centers adicionais no México, no Japão, na Coreia do Sul, na Malásia e em Dubai no próximo ano. A expansão estratégica também deve incluir a expansão de serviços na Indonésia e na Europa em múltiplos idiomas.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Tanques israelenses avançam na Cidade de Gaza enquanto Trump fala sobre paz

Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza e deixa pelo menos 40 mortos

Quem é Kongjian Yu, renomado arquiteto chinês que morreu em acidente aéreo no MS

Polícia Federal expande rastreamento de ouro ilegal para outros países da Amazônia

Acidente aéreo no Pantanal mata um dos maiores arquitetos do mundo, 2 documentaristas e piloto

Esposa do primeiro-ministro espanhol poderá ir a júri popular

Carne bovina/Abrafrigo: receita com exportação em agosto atinge US$ 1,669 bilhão

Bolsonaro pede ao STF fim de prisão domiciliar em ação que envolve Eduardo

Famoso arquiteto chinês morre em acidente aéreo no Mato Grosso do Sul, diz mídia

Finanças do Hezbollah resistem um ano depois da guerra com Israel

O que significa a nova retórica de Trump sobre a Ucrânia