Alibaba expande investimentos em IA, lança novo produto e anuncia data centers

As ações da Alibaba dispararam nesta quarta-feira (24) depois que a empresa prometeu investir mais de US$ 53 bilhões em inteligência artificial (IA) - acima de sua meta original - e lançou um novo modelo. A empresa também anunciou criação de novos data centers ao redor do mundo, incluindo no Brasil.

Os papéis da gigante chinesa em Hong Kong fecharam em alta de 9,2% a 174,00 dólares de Hong Kong, seu nível mais alto em quatro anos, superando o avanço de 2,5% do Índice Hang Seng Tech. Já o ADR em Nova York tinha ganho de 9,1% no pré-mercado, por volta das 8h30 de Brasília.

Segundo o CEO Eddie Wu, a Alibaba aumentará os gastos com infraestrutura de IA e nuvem acima do valor anunciado em fevereiro, de 380 bilhões de yuans (US$ 53 bilhões), previsto para ser implementado ao longo de três anos. Wu não forneceu uma nova meta, mas afirmou que a indústria está se desenvolvendo mais rápido e com demanda maior que a esperada anteriormente.

A gigante chinesa do e-commerce também anunciou a versão 2.5 da IA generativa visual Wan e um novo produto, o Qwen3-Max, sua mais recente adição à série de modelos de IA. O Qwen3-Max, com mais de um trilhão de parâmetros, possui fortes capacidades de codificação e agentes, disse a empresa, e sua versão prévia ficou entre as três melhores globalmente em benchmarks de terceiros, como o ranking LMArena, colocando-a ao lado do Gemini do Google, do Claude da Anthropic e do ChatGPT da OpenAI.

A Alibaba também está dobrando seus esforços na construção de chips caseiros e de infraestrutura IA, uma base crucial para treinar e implantar o modelo Qwen3-Max, sinalizando sua ambição de controlar toda a rede, desde hardware até serviços em nuvem e aplicação.

Em nota, a Alibaba Cloud, subsidiária da gigante chinesa focada em tecnologia, anunciou ainda que pretende lançar data centers no Brasil, na França e na Holanda, além de criar data centers adicionais no México, no Japão, na Coreia do Sul, na Malásia e em Dubai no próximo ano. A expansão estratégica também deve incluir a expansão de serviços na Indonésia e na Europa em múltiplos idiomas.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.