Alcolumbre comemora e agradece Lula por avanço em licença de exploração da Margem Equatorial

Brasília

24/09/2025 20h08

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo pelo apoio dado para o avanço na licença para exploração da Margem Equatorial. Mais cedo, o Ibama aprovou a última etapa do licenciamento ambiental para a Petrobras explorar a Foz do Amazonas, conforme noticiou o Valor Econômico.

"Quero agradecer ao presidente Lula que, desde o primeiro encontro, em que levamos nossas preocupações ..., que sonhávamos de ter desenvolvimento chegando aos rincões do Brasil", declarou em discurso no plenário.

Alcolumbre afirmou que teve o "apoio de todos os atores importantes do governo federal a partir de uma decisão do presidente Lula" e que, após iniciada, a exploração beneficiará a Petrobras. "A Petrobras carecia de uma nova reserva exploratória. O Brasil carecia, para poder manter a Petrobras na condição que é, orgulho dos brasileiros, carecia de nova reserva", disse.

Alcolumbre afirmou que as reservas da estatal se esgotariam até 2034 e uma nova reserva ajudaria a manter o valor de mercado da Petrobras: "Estamos no limite de uma nova descoberta para manter uma das companhias mais valiosas do mundo, que hoje vale R$ 550 bilhões, e que, se não tiver reserva nos próximos anos, poderá vir a valer R$ 200 ou R$ 250 bilhões", falou.

