Topo

Notícias

Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão

BRASÍLIA

24/09/2025 17h11

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou o arquivamento sumário da PEC da Blindagem que criava regras para dificultar a abertura de ações penais contra parlamentares. Alcolumbre explicou que, por conta da votação unânime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, rejeitando a PEC, não havia necessidade de submeter o assunto à votação no plenário da casa legislativa.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal considerou a PEC inconstitucional. O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), e o relator da PEC, Alessandro Vieira (MDB-SE), trabalharam para "enterrar" a proposição.

O placar terminou com 26 votos favoráveis ao parecer e nenhum contra. Mesmo sem precisar votar por ser o presidente do colegiado, Otto também se manifestou contrário à PEC.

Em seu voto, Vieira disse que a PEC é inconstitucional. O relator considerou que o texto contém desvio de finalidade por não atender ao interesse público e estabelecer normas que culminariam na impunidade de políticos eleitos por eventuais crimes.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Preços do petróleo voltam a subir devido a novas pressões sobre a Rússia

Trump troca foto de Biden por 'caneta automática' na Casa Branca

Lula diz estar feliz com gesto de Trump: ?Parecia impossível e aconteceu?

Sexo a três de tubarões-leopardo é filmado pela 1ª vez; veja o vídeo

Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão

STF marca julgamento do 'núcleo 4' da tentativa de golpe para outubro

Boris Becker lamenta ter ganhado Wimbledon tão jovem

MPF recomenda manter afastamento de governador do Tocantins por suspeita de lavagem de dinheiro

Netanyahu diz que Israel não está vinculado ao reconhecimento do Estado da Palestina

Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido

Denúncia de Nikolas contra deputada se baseou em grupo investigado pela PF