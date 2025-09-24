Topo

Notícias

Alckmin solicita que Congresso cancele urgência de projeto sobre licenciamento ambiental

Brasília

24/09/2025 13h01

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, solicitou ao Congresso Nacional o cancelamento do pedido de urgência constitucional relativo ao projeto que institui uma nova lei de licenciamento ambiental no Brasil.

A mensagem consta em publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 24. O despacho "solicita ao Congresso Nacional que seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a urgência pedida para o Projeto de Lei nº 3834 de 2025".

O projeto havia trancado a pauta da Câmara dos Deputados a partir da terça-feira, 23. Com a matéria sob regime de urgência desde 9 de agosto, foi esgotado o prazo de 45 dias para a apreciação, o que passou a impedir a votação de outras propostas.

Na terça-feira, 23, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já havia antecipado a possibilidade de retirada da urgência, a depender dos projetos que estivessem na preferência do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

No mesmo dia, Motta anunciou em sua rede social que decidiu agendar para 1º de outubro, na semana que vem, a votação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. O projeto é de interesse do governo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ronaldo Caiado critica condução de Lula no tarifaço e se diz a favor da anistia

CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem por unanimidade

Dengue assola Sudão conforme infraestrutura é afetada pela guerra

De Roma a Paris, as homenagens à 'grande dama' do cinema Claudia Cardinale

Por que Merz prefere debater em Berlim a discursar em Nova York

Unânime pela PEC da Blindagem na Câmara, PL muda e vota contra no Senado

Versão genérica de vacina injetável contra HIV deve custar US$ 40 por ano a partir de 2027

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na linha de frente para suceder a Bolsonaro

Flick sobre Yamal: 'Não ganhar a Bola de Ouro é uma motivação para os próximos anos'

EUA e UE oficializam acordo com ampla lista de exceções tarifárias

Reconhecimento da Palestina 'não é simbólico' e 'permite caminho para a paz', diz Macron em entrevista à RFI