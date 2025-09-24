Alckmin mostra otimismo em discussão sobre tarifaço dos EUA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que está otimista em relação às negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil, após o rápido encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU, na véspera.

"Foi um bom encontro entre os dois presidentes e a gente tem tudo para poder avançar", disse Alckmin a jornalistas durante evento no BNDES.

Em sua fala na ONU na véspera, Trump revelou o encontro de cerca de 30 segundos com Lula e disse que "tivemos uma boa conversa, e concordamos em nos reunirmos na semana que vem". "Ele pareceu ser uma pessoa muito boa", acrescentou.

Em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA, justificando a medida em parte pelo que chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo por tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, alguns produtos ficaram isentos dessa super tarifa.

"A boa química entre as pessoas ajuda no fortalecimento das relações entre os países também. Estamos otimistas", disse Alckmin nesta quarta-feira.

O vice-presidente reafirmou ainda que o caminho da relação do Brasil com os EUA é o do diálogo e da negociação e destacou que as tratativas podem envolver questões tarifárias e não tarifárias.

"Sempre tem espaço para um diálogo para questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos", afirmou Alckmin.

(Por Rodrigo Viga Gaier)