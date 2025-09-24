Topo

Notícias

Alckmin: caminho é do diálogo e da negociação; inclui questões tarifárias e não tarifárias

Rio

24/09/2025 12h41

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o caminho para o entendimento entre Brasil e EUA passa por diálogo e negociação, incluindo não apenas tarifários, mas também investimentos. "Sempre há espaço para o diálogo, questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos", destacou, citando o setor de data centers.

"O Brasil tem energia abundante, coisa que não é comum. Tem energia renovável, tem universidades, tecnologia, indústria de ponta. Tem tudo para atrair data centers, um universo de possibilidades", disse Alckmin, em entrevista coletiva após a participação no evento "Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais", na sede do banco de fomento, no centro do Rio.

Alckmin voltou a exaltar a "boa química" entre o presidente Lula e o presidente norte-americano, Donald Trump. "A boa química entre as pessoas favorece o relacionamento entre os países", afirmou.

Porém, o vice-presidente disse não saber quando pode ser realizada uma conversa entre os dois presidentes.

Indagado sobre a possibilidade de a regulação das big techs entrar na equação sobre as tarifas às exportações brasileiras aos EUA, o vice-presidente se limitou a contar que já aconteceram reuniões com todas as principais players. "Fizemos várias reuniões com todas elas. Temos tido um diálogo permanente. Essa é uma questão nova, o mundo inteiro discute hoje como você conciliar liberdade de expressão e de outro lado como proteger as crianças de conteúdos relacionados a prostituição infantil e pedofilia."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Presidente do Irã diz à ONU que Teerã nunca tentará construir bomba nuclear

Cade pauta moratória da soja para sessão da próxima terça-feira

Precisamos ver os erros dos democratas que permitiram o avanço da extrema-direita, diz Lula

O que o mundo aprende quando a imprensa está em risco

'Economias saudáveis precisam de jornalismo de qualidade'

Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do CNJ

Rússia e Irã assinam memorando sobre construção de pequenas usinas nucleares no Irã

Na ONU, Lula questiona crescimento da direita e provoca esquerda

Alcaraz acredita que Sinner será mais forte após derrota na final do US Open

EUA anuncia linha de financiamento rápido de US$ 20 bi para socorrer a Argentina