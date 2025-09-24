Alckmin: caminho é do diálogo e da negociação; inclui questões tarifárias e não tarifárias

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o caminho para o entendimento entre Brasil e EUA passa por diálogo e negociação, incluindo não apenas tarifários, mas também investimentos. "Sempre há espaço para o diálogo, questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos", destacou, citando o setor de data centers.

"O Brasil tem energia abundante, coisa que não é comum. Tem energia renovável, tem universidades, tecnologia, indústria de ponta. Tem tudo para atrair data centers, um universo de possibilidades", disse Alckmin, em entrevista coletiva após a participação no evento "Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais", na sede do banco de fomento, no centro do Rio.

Alckmin voltou a exaltar a "boa química" entre o presidente Lula e o presidente norte-americano, Donald Trump. "A boa química entre as pessoas favorece o relacionamento entre os países", afirmou.

Porém, o vice-presidente disse não saber quando pode ser realizada uma conversa entre os dois presidentes.

Indagado sobre a possibilidade de a regulação das big techs entrar na equação sobre as tarifas às exportações brasileiras aos EUA, o vice-presidente se limitou a contar que já aconteceram reuniões com todas as principais players. "Fizemos várias reuniões com todas elas. Temos tido um diálogo permanente. Essa é uma questão nova, o mundo inteiro discute hoje como você conciliar liberdade de expressão e de outro lado como proteger as crianças de conteúdos relacionados a prostituição infantil e pedofilia."