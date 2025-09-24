Topo

Notícias

Alcaraz acredita que Sinner será mais forte após derrota na final do US Open

24/09/2025 12h22

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, afirmou, nesta quarta-feira (24), que o italiano Jannik Sinner, a quem derrotou na final do US Open, será mais forte a partir de agora, como aconteceu com ele próprio após várias derrotas.

"Sei que alguma coisa vai mudar desde o último jogo. É o mesmo que eu fiz quando perdi para ele algumas vezes. Tenho que estar preparado para essa mudança", declarou Alcaraz em Tóquio.

Depois do US Open, o espanhol reaparece no circuito nesta semana na capital japonesa, enquanto Sinner fará o mesmo em Pequim, antes de se reencontrarem no Masters 1000 de Xangai, de 1º a 12 de outubro.

Os dois já se enfrentaram em 15 ocasiões, com dez vitórias do espanhol, sete delas nos últimos oito jogos.

Nesta temporada, ambos fizeram as três últimas finais de Grand Slam, com vitórias de Alcaraz em Roland Garros e US Open, e de Sinner em Wimbledon. Os dois dividiram os últimos oito títulos de Grand Slam.

Perguntado sobre sua rivalidade com Sinner, o espanhol de 22 anos admitiu que "está aumentando, o que é ótimo para o tênis".

Alcaraz admitiu que 2025 está sendo "a melhor temporada" de sua carreira. "Eu mesmo me dei conta de que cresci muito como jogador na quadra".

Sinner, por sua vez, admitiu "ter refletido muito" sobre como jogar contra Alcaraz e que, por isso, mudou "muitas pequenas coisas" em seu jogo, por exemplo, "o número de erros não forçados que, por enquanto, é um pouco mais elevado" que o de seu rival.

Após a derrota em Nova York, Sinner, de 24 anos, admitiu que seu jogo era "muito previsível" e que, contra Alcaraz, é preciso "sair da zona de conforto".

amk-mya/mcd/pc/cb/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ataque a centro de detenção de migrantes nos EUA deixa um morto e dois feridos

Ação mira 'estelionato espiritual' por telemarketing no RJ; pastor é alvo

Alckmin solicita que Congresso cancele urgência de projeto sobre licenciamento ambiental

Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Iberdrola investirá US$ 68 bi em Brasil, Reino Unido e EUA

Presidente do Irã diz à ONU que Teerã nunca tentará construir bomba nuclear

Cade pauta moratória da soja para sessão da próxima terça-feira

Precisamos ver os erros dos democratas que permitiram o avanço da extrema-direita, diz Lula

O que o mundo aprende quando a imprensa está em risco

'Economias saudáveis precisam de jornalismo de qualidade'

Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do CNJ