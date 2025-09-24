'Adulto na sala', Senado enterra PEC da Blindagem três dias após protestos

Três dias depois de grandes manifestações de rua pelo país, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por unanimidade, considerou a chamada PEC da Blindagem inconstitucional, enterrando assim a proposta que permitia interromper processos e impedir prisões de parlamentares. O texto foi arquivado sem ir à análise no plenário.

Leonardo Sakamoto celebrou a decisão da CCJ, afirmando que o Senado agiu como "o adulto da sala" ao barrar o que foi por muitos chamado de "PEC da Bandidagem".

Para o analista Josias de Souza, a decisão do Senado mostrou que a Câmara "beijou a morte", ao tentar "blindar mandatos de bandidos", a troco de nada. Segundo Josias, os deputados menosprezaram o poder das ruas e agora terão que encarar, se não os veredictos do Supremo, que podem demorar, pelo menos os das urnas, marcados já para 2026.

A colunista Raquel Landim informa que a PEC foi derrubada, em parte, porque senadores bolsonaristas do quilate de Sérgio Moro (União Brasil-PR) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abandonaram o centrão e retiraram seu apoio à proposta. A análise deles, segundo Raquel, é que foi um erro devolver a bandeira anticorrupção à esquerda em troca de uma mera promessa de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado.

Enquanto isso, na ONU...

Um dia após abraçar Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, em um evento sobre democracia paralelo à Assembleia Geral da ONU, um discurso de autocrítica em que se perguntou quais foram os erros da esquerda que permitiram a ascensão da extrema direita.

No plano prático, empresários articulam quais setores serão contemplados na esperada reunião entre Lula e Trump para negociar o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras, informa Jamil Chade.

E a colunista Daniela Lima revela mais bastidores do emblemático abraço: ela apurou que o governo conversou com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, antes do discurso de ontem, modulando assim a fala de Lula para um tom mais grave.

Leonardo Sakamoto: Senado vira adulto da sala ao barrar proteção que Câmara quis dar a bandido

Josias de Souza: Senado mostra que a Câmara beija a morte a troco de nada

Raquel Landim: Senadores bolsonaristas abandonam centrão e desistem de PEC da Blindagem

Daniela Lima: 'Desencontro de pautas' trinca relação entre Motta e Alcolumbre

Jamil Chade: Brasil avalia mineração, IA e energia para destravar impasse com Trump

Daniela Lima: Governo ligou para Moraes antes de fala de Lula na ONU (vista por Trump)

Reinaldo Azevedo: Lula e Trump traduziram na ONU o real 'choque de civilizações' da nossa era

Outros olhares

Raul Juste Lores

Trabalho de Kongjian Yu, morto em acidente em MS, é antídoto a piscinões de SP Leia mais

Mauro Cezar Pereira

Até quando a PM agirá covardemente contra os torcedores estrangeiros? Leia mais

Rodrigo Casarin

'Neca': ousadia, humor e muita sacanagem num romance que confia no leitor Leia mais

Josimar Melo

'Feijoada light' é uma contradição que beira a hipocrisia Leia mais

Marcelo Viana

Hofstadter: como é que o cérebro pensa? Leia mais

Inácio Araújo

Como Claudia Cardinale mudou o paradigma das estrelas italianas Leia mais