Topo

Notícias

OPINIÃO

'Adulto na sala', Senado enterra PEC da Blindagem três dias após protestos

Manifestante com bandeira do Brasil em ato na avenida Paulista neste domingo; ruas surpreenderam e mudaram a história da PEC da Blindagem, enterrada no Senado nesta quarta-feira - Zanone Fraissat/Folhapress
Manifestante com bandeira do Brasil em ato na avenida Paulista neste domingo; ruas surpreenderam e mudaram a história da PEC da Blindagem, enterrada no Senado nesta quarta-feira Imagem: Zanone Fraissat/Folhapress
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

24/09/2025 18h20

Três dias depois de grandes manifestações de rua pelo país, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por unanimidade, considerou a chamada PEC da Blindagem inconstitucional, enterrando assim a proposta que permitia interromper processos e impedir prisões de parlamentares. O texto foi arquivado sem ir à análise no plenário.

Leonardo Sakamoto celebrou a decisão da CCJ, afirmando que o Senado agiu como "o adulto da sala" ao barrar o que foi por muitos chamado de "PEC da Bandidagem".

Para o analista Josias de Souza, a decisão do Senado mostrou que a Câmara "beijou a morte", ao tentar "blindar mandatos de bandidos", a troco de nada. Segundo Josias, os deputados menosprezaram o poder das ruas e agora terão que encarar, se não os veredictos do Supremo, que podem demorar, pelo menos os das urnas, marcados já para 2026.

A colunista Raquel Landim informa que a PEC foi derrubada, em parte, porque senadores bolsonaristas do quilate de Sérgio Moro (União Brasil-PR) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abandonaram o centrão e retiraram seu apoio à proposta. A análise deles, segundo Raquel, é que foi um erro devolver a bandeira anticorrupção à esquerda em troca de uma mera promessa de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado.

Enquanto isso, na ONU...

Um dia após abraçar Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, em um evento sobre democracia paralelo à Assembleia Geral da ONU, um discurso de autocrítica em que se perguntou quais foram os erros da esquerda que permitiram a ascensão da extrema direita.

No plano prático, empresários articulam quais setores serão contemplados na esperada reunião entre Lula e Trump para negociar o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras, informa Jamil Chade.

E a colunista Daniela Lima revela mais bastidores do emblemático abraço: ela apurou que o governo conversou com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, antes do discurso de ontem, modulando assim a fala de Lula para um tom mais grave.

Leonardo Sakamoto: Senado vira adulto da sala ao barrar proteção que Câmara quis dar a bandido

Josias de Souza: Senado mostra que a Câmara beija a morte a troco de nada

Raquel Landim: Senadores bolsonaristas abandonam centrão e desistem de PEC da Blindagem

Daniela Lima: 'Desencontro de pautas' trinca relação entre Motta e Alcolumbre

Jamil Chade: Brasil avalia mineração, IA e energia para destravar impasse com Trump

Daniela Lima: Governo ligou para Moraes antes de fala de Lula na ONU (vista por Trump)

Reinaldo Azevedo: Lula e Trump traduziram na ONU o real 'choque de civilizações' da nossa era

Outros olhares

Raul Juste Lores
Trabalho de Kongjian Yu, morto em acidente em MS, é antídoto a piscinões de SP Leia mais

Mauro Cezar Pereira
Até quando a PM agirá covardemente contra os torcedores estrangeiros? Leia mais

Rodrigo Casarin
'Neca': ousadia, humor e muita sacanagem num romance que confia no leitor Leia mais

Josimar Melo
'Feijoada light' é uma contradição que beira a hipocrisia Leia mais

Marcelo Viana
Hofstadter: como é que o cérebro pensa? Leia mais

Inácio Araújo
Como Claudia Cardinale mudou o paradigma das estrelas italianas Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

Tribunal espanhol aplica lei contra violência de gênero em um caso de maus-tratos a animais

Com hat-trick de Álvarez, Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano (3-2) de virada

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS