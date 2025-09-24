Topo

ADM e Alltech fecham acordo para joint venture na América do Norte

24/09/2025

São Paulo, 24 - A Archer Daniels Midland (ADM) e a Alltech fecharam acordo para lançar uma joint venture de ração animal na América do Norte, anunciaram na terça-feira, 23, as empresas.A Alltech vai contribuir com suas operações Hubbard Feeds, com sede nos Estados Unidos, e Masterfeeds, com sede no Canadá, incluindo 18 fábricas de ração nos EUA e 15 no Canadá, explicaram as companhias em comunicado. A ADM, por sua vez, contribuirá com suas 11 fábricas de ração nos EUA. A Alltech terá participação majoritária na joint venture, que será administrada por um conselho com representação igual de cada empresa. As companhias esperam concluir a transação e lançar formalmente a joint venture no primeiro trimestre de 2026.A Alltech vai manter a Ridley Block Operations, a Ridley Feed Ingredients e a Alltech specialty ingredients, mas essas unidades de negócios serão parceiras e fornecedoras da joint venture. As localidades canadenses da ADM permanecerão com a ADM, assim como seus negócios de pré-mistura e aditivos nos EUA, mas essas capacidades e esses produtos ajudarão a abastecer a nova empresa, disseram as companhias.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

