Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA

24/09/2025 14h35

O governador da Califórnia, Gavin Newson, também comemorou a consolidação da colaboração.

"Ao fortalecer nossa parceria com o Brasil, a Califórnia reafirma uma verdade simples: desafios globais exigem cooperação global. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora, momento em que aguardamos a Conferência do Clima da ONU que o Brasil sediará ainda este ano", disse Newson

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o memorando de intenções deve se consolidar na forma de diálogos, intercâmbios técnicos, oficinas conjuntas e compartilhamento de experiências para o enfrentamento à mudança climática, além de incentivos econômicos, investimentos em inovações e ampliação de tecnologias limpas e soluções climáticas.

"Podemos trabalhar juntos para reduzir a poluição nociva, proteger ecossistemas críticos e construir economias que funcionem para as pessoas e para o nosso planeta", acrescenta Newson.

Os governos se comprometeram a trabalharem juntos em um plano de ação elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, a fim de estruturar ações climáticas conjuntas no prazo de cinco anos.

 

