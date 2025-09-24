Ações da China e de Hong Kong se recuperam com ganhos em setor de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira, sustentadas por fortes ganhos no setor de tecnologia, enquanto novos sinais de diminuição das tensões comerciais com os Estados Unidos também deram algum apoio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,83%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,02%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,37%.

Os ganhos foram liderados por ações de tecnologia, com o índice STAR50 de Xangai, voltado para a tecnologia,, saltando 3,49% e o subíndice CSI Info Tech em alta de 2,88%.

O índice CSI de todas as ações de semicondutores da China, um subíndice que acompanha o setor, subiu 4,68%.

A empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba disse nesta quarta-feira que planeja abrir seus primeiros centros de dados no Brasil, na França e na Holanda, à medida que acelera sua estratégia global de inteligência artificial. As ações da empresa listadas em Hong Kong encerraram a sessão com alta de 9,16%, atingindo o nível mais alto desde 2021.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 45.630 pontos.. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,37%, a 26.518 pontos.. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,83%, a 3.853 pontos.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,02%, a 4.566 pontos.. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,40%, a 3.472 pontos.. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,19%, a 26.196 pontos.. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 4.286 pontos.. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,92%, a 8.764 pontos.