Topo

Notícias

Acidente de avião deixa quatro mortos no pantanal de MS

Aeronave caiu na noite de ontem na região do Pantanal - Reprodução
Aeronave caiu na noite de ontem na região do Pantanal Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 07h33

Um avião de pequeno porte com quatro pessoas dentro caiu no fim da tarde de ontem em Aquidauana, na região do pantanal de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Todos os ocupantes da aeronave morreram no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas pela polícia, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi enviado para periciar a cena do acidente.

Relacionadas

NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

EUA acham sistema capaz de bloquear sinal de NY durante assembleia da ONU

Gaza, super-ricos e regulação de redes: veja íntegra da fala de Lula na ONU

O avião caiu em uma área rural perto de uma fazenda. Não há até o momento detalhes sobre de onde o avião teria partido nem qual era o destino dele.

Entre as vítimas estavam o arquiteto chinês Kongjian Yu e o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, afirmou a TV Globo. O piloto Marcelo Pereira de Barros e outro cineasta, identificado como Rubens Crispim Jr., também estavam no avião, afirmou o canal.

A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 pelo piloto Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Arquiteto chinês é conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", estilo que propõe o convívio das construções com a água da chuva. Além de salvar a água para períodos de estiagem, o projeto também evita que as cidades sofram com enchentes.

Kongjian veio ao Brasil no começo de setembro, quando palestrou em Brasília. Na ocasião, ele participou da Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Mais informações em instantes

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Defesa pede revogação de cautelares contra Bolsonaro após ex-presidente não ser indiciado por coação

Tarcísio quer colocar presos para trabalhar na limpeza de estragos provocados pelas chuvas

ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

SP: 14 policiais da Rota acusados de matar dois homens são absolvidos

Festival de Biarritz recebe 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro premiado em Berlim

Acidente de avião deixa quatro mortos no pantanal de MS

Avião de pequeno porte cai e deixa quatro pessoas mortas no Pantanal de Mato Grosso do Sul

Crise política prolongada expõe França a risco de instabilidade financeira

Kremlin diz que processo de restabelecimento dos laços com EUA está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado"

Após suspensão, apresentador de talk show Jimmy Kimmel retorna à TV com críticas ao governo Trump

Defesa da democracia e metas da COP30 encerram agenda de Lula nos EUA