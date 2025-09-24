Acidente de avião deixa quatro mortos no pantanal de MS

Um avião de pequeno porte com quatro pessoas dentro caiu no fim da tarde de ontem em Aquidauana, na região do pantanal de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Todos os ocupantes da aeronave morreram no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas pela polícia, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi enviado para periciar a cena do acidente.

O avião caiu em uma área rural perto de uma fazenda. Não há até o momento detalhes sobre de onde o avião teria partido nem qual era o destino dele.

Entre as vítimas estavam o arquiteto chinês Kongjian Yu e o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, afirmou a TV Globo. O piloto Marcelo Pereira de Barros e outro cineasta, identificado como Rubens Crispim Jr., também estavam no avião, afirmou o canal.

A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 pelo piloto Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Arquiteto chinês é conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", estilo que propõe o convívio das construções com a água da chuva. Além de salvar a água para períodos de estiagem, o projeto também evita que as cidades sofram com enchentes.

Kongjian veio ao Brasil no começo de setembro, quando palestrou em Brasília. Na ocasião, ele participou da Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

