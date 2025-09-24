Topo

Acidente aéreo no Pantanal mata um dos maiores arquitetos do mundo, 2 documentaristas e piloto

24/09/2025 08h47

Um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, o chinês Kongjian Yu e dois documentaristas brasileiros - Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. - morreram na noite desta terça-feira, 23, após a aeronave de pequeno porte em que estavam cair no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana.

Marcelo Pereira de Barros, piloto da aeronave, também morreu na tragédia. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), Kongjian Yu esteve no dia 18 na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

