Abertura do CineBH homenageia Carlos Francisco, com sala lotada

Trajetória

Mineiro de Belo Horizonte, Carlos Francisco construiu carreira sólida principalmente no teatro, integrando o Grupo Folias, em São Paulo. No cinema, seu talento ganhou projeção nacional e internacional em títulos como Arábia (2017), No Coração do Mundo (2019), Marte Um (2022) - que lhe rendeu o Grande Otelo de Melhor Ator - e Suçuarana (2024), vencedor de diversos prêmios no Festival de Brasília.

Em entrevista à Agência Brasil, o ator destacou a importância de ser homenageado em sua cidade natal:

"O cinema possibilitou que eu fosse visto. E esse reconhecimento por uma produtora mineira, que embora dialogue com o mundo é de Belo Horizonte, me honra e me deixa muito feliz. Estar aqui com familiares e amigos torna essa homenagem ainda mais especial".

Momento atual

Carlos Francisco vive uma fase de intensa produção. Além de O Agente Secreto, ele está em cartaz com Suçuarana, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, e segue participando de projetos com jovens cineastas e nomes já consagrados do audiovisual brasileiro.

Ele ressalta, no entanto, a necessidade de ampliar o alcance do cinema nacional:

"O que falta para o cinema brasileiro é ser visto pelos brasileiros. Precisamos de mais salas de exibição, de cinemas de rua e até de cinemas públicos que acolham nossas produções autorais."



CineBH 2025

A programação da 19ª edição do CineBH reúne mostras, debates e workshops, além da exibição de títulos nacionais e internacionais.

Entre eles, destacam-se produções mineiras e filmes premiados como Marte Um, de Gabriel Martins, e O Estranho Caminho, de Guto Parente, vencedor de quatro prêmios no Festival de Tribeca.

Carlos Francisco encerrou seu discurso convidando o público para prestigiar o evento:

"Agradeço essa homenagem e convido a todos para acompanhar a programação incrível do CineBH, que acontece aqui em Belo Horizonte e também online. Nos encontramos no cinema".