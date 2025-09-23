Topo

Notícias

Zona do euro: PMI composto (preliminar) avança a 51,2 em setembro, graças a serviços

São Paulo

23/09/2025 07h13

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 51 em agosto para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do indicador em 51 neste mês.

Apenas no setor de serviços, o PMI do bloco aumentou de 50,5 para 51,4 no mesmo período, alcançando o maior patamar em nove meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de alta marginal a 50,6.

No segmento industrial, por outro lado, o PMI da zona do euro caiu de 50,7 em agosto para 49,5 em setembro, a pior leitura em três meses, frustrando o consenso da FactSet, de leve aumento a 50,8.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Um dia após temporal, SP tem 207 mil imóveis sem luz; Cotia cancela aulas

Após manifestações, Barroso diz que vê com alegria volta da pauta do combate à corrupção

Impeachment não é produto de prateleira para tirar quem você não gosta, diz Barroso

Barroso: não creio que resultado do julgamento de Bolsonaro no plenário do STF seria diferente

Rússia nega envolvimento em sobrevoo de drones no aeroporto de Copenhague

China se prepara para a passagem do supertufão Ragasa

Onde vai passar o discurso de Lula na ONU ao vivo hoje? Saiba como assistir

Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

Coreia do Sul condena CEO de empresa de baterias a 15 anos de prisão por incêndio

OCDE: economia mundial resiste melhor que o previsto às tarifas de Trump

Frente fria chega ao Rio com pancadas de chuva e vento forte