WEG investirá US$77 mi para expandir em 50% fabricação de transformadores nos EUA

(Reuters) - A WEG fará um investimento de US$77 milhões em sua fábrica de transformadores especiais nos Estados Unidos para ampliar em 50% a capacidade de produção da unidade, anunciou a companhia brasileira nesta terça-feira.

O investimento na instalação localizada na cidade de Washington, no Estado de Missouri, mira reforçar a produção de transformadores, equipamentos que desempenham um papel fundamental para suportar a expansão da produção industrial e dos data centers nos EUA e conferir maior estabilidade à rede elétrica local, diz o comunicado.

"Essa modernização fortalece a posição da WEG em segmentos estratégicos, críticos para a expansão da infraestrutura elétrica nos EUA", disse a empresa, acrescentando que o projeto prevê ainda implementação de processos automatizados e robotizados.

(Por Fabio Teixeira e Letícia Fucuchima; )