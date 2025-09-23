Topo

WEG anuncia investimento de US$ 77 milhões em fábrica de transformadores nos EUA

São Paulo

23/09/2025 11h21

A Weg informou nesta terça-feira, 23, que vai investir US$ 77 milhões em sua fábrica de Transformadores Especiais localizada em Washington, no Estado de Missouri, nos Estados Unidos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o projeto tem como objetivo expandir a capacidade produtiva, automatizar processos e melhorar a produtividade e eficiência operacional.

"Esses investimentos têm foco na produção de transformadores com potências de 1 a 10 MVA e tensão de até 46,5 kV, que desempenham um papel fundamental no suporte à expansão da manufatura industrial, data centers e estabilidade da rede elétrica nos Estados Unidos", disse a Weg.

Segundo a empresa, a expansão da capacidade visa aumentar a verticalização, implementar processos automatizados e robotizados, bem como um aumento de 50% na capacidade produtiva. "Essa modernização fortalece a posição da WEG em segmentos estratégicos, críticos para a expansão da infraestrutura elétrica nos EUA."

Atualmente, a unidade de Transmissão e Distribuição da WEG opera três fábricas em Washington, Missouri: Transformadores de Distribuição, Transformadores de Potência e Transformadores Especiais. "Juntas, essas instalações empregam 560 pessoas em Washington e, com esse novo investimento, a WEG está preparada para consolidar ainda mais sua posição como uma das principais contribuidoras para o avanço da infraestrutura energética nos EUA."

