Wall Street tem estabilidade na abertura como foco em Powell para perspectiva de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham estabilidade na abertura desta terça-feira, com os ganhos recentes impulsionados pelo setor de tecnologia dando uma pausa enquanto os investidores aguardam comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a economia.

O Dow Jones Industrial Average perdia 0,04% na abertura, para 46.364,11 pontos. O S&P 500 recuava 0,02%, a 6.692,44 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha variação negativa de 0,03%, para 22.782,718 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta em Bengaluru)