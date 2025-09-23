Wall Street fecha em baixa conforme investidores digerem comentários de Powell

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram em baixa nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de três sessões de recordes de alta no fechamento, conforme o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos EUA precisa equilibrar as preocupações com a inflação e o enfraquecimento do mercado de trabalho em suas próximas decisões sobre taxas de juros.

O Nasdaq liderou as quedas, com as ações da Nvidia caindo 2,8% após subirem na sessão anterior, quando a fabricante de chips disse que planeja investir até US$100 bilhões na OpenAI.

Amazon.com, Microsoft e Apple também registraram queda.

Em seus comentários nesta terça-feira, Powell deu poucas dicas de quando ele acha que o Fed poderá cortar as taxas de juros novamente. Na semana passada, o Fed cortou as taxas pela primeira vez este ano e indicou que novos cortes podem estar por vir.

"O grande evento do dia foi o discurso de Powell. Ele foi um pouco dovish, mas também se mostrou cauteloso, o que indica que, embora tenha deixado a porta aberta para outro corte nas taxas, não houve realmente nenhuma indicação de quando e de quanto poderia ser o próximo corte", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities, em Nova York.

"O mercado começou as vendas por causa disso", disse ele, acrescentando: "Ele também estava pronto para algum tipo de recuo".

Powell também disse que os preços das ações estão bastante valorizados. Os três principais índices dos EUA registraram recordes de fechamento nas três sessões anteriores.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,19%, para 46.292,78 pontos, o S&P 500 perdeu 0,55%, para 6.656,92 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,95%, para 22.573,47 pontos.

Outras autoridades do Fed fizeram comentários mais cedo sobre os dois lados da discussão política: a vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, disse que o Fed poderia minimizar as preocupações com a inflação persistente e que precisaria se comprometer a cortar as taxas para apoiar o mercado de trabalho.

Ajudando a limitar as quedas no Dow, as ações da Boeing subiram 2% depois de garantir um pedido da Uzbekistan Airways no valor de mais de US$8 bilhões.

Após o sino de fechamento, as ações da Micron Technology subiram 0,7%, já que a empresa divulgou seus resultados e fez uma previsão otimista. A ação encerrou a sessão regular com alta de 1,1%.