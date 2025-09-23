Topo

Notícias

'Sensação de montanha-russa': voo de SC a SP tem turbulência após granizo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 15h21

Passageiros de um voo da Latam que decolou de Chapecó (SC) para o aeroporto de Guarulhos (SP) no domingo se assustaram com uma forte turbulência que balançou o avião durante uma tempestade.

O que aconteceu

Avião passou por um episódio de colisão com granizo chamado de Hail Strike na manhã do domingo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a instabilidade na aeronave e o nervosismo de alguns passageiros.

Turbulência começou logo após voo terminar a decolagem e se estabilizar no ar, afirmou passageira. Em vídeo enviado ao UOL, Eloísa Vani afirmou que a tripulação avisou aos passageiros que permenecessem com cintos afivelados por risco de turbulência.

Relacionadas

Um dia após temporal, SP tem 207 mil imóveis sem luz; Cotia cancela aulas

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Presidente da Império, em SP, é preso em operação contra tráfico de drogas

A princípio, turbulência parecia normal, mas logo depois ela ficou mais forte, com "pulos diretos". Segundo Eloísa, a "sensação era de montanha-russa" e muitas pessoas se desespera neste momento.

Traumatizou todo mundo. Sem recado nenhum, só restava o desespero de cada um, reagindo de formas diferentes. Entre nós, os passageiros, nos acalmamos juntos, mas foi um pesadelo.
Eloísa Vani, passageira

Algumas pessoas passaram mal após a turbulência e o próprio piloto afirmou que situação era atípica. Eloísa afirmou que os primeiros minutos de calmaria após o caos no avião foram de pessoas pedindo água e ajuda. "O piloto no final comentou que, pouco antes de se aposentar, nem ele tinha visto algo tão assustador", afirmou.

Apesar do susto, o voo seguiu normalmente e pousou sem problemas em Guarulhos às 11h22. A informação foi confirmada pela própria Latam, que disse que o episódio foi "totalmente alheio ao controle da companhia".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Macron diz a Trump que solução militar "não funciona" para derrotar Hamas em Gaza

EUA declara gangue Barrio 18 'organização terrorista estrangeira'

Conselho de Ética instaura processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

EUA: acusado de tentar matar Trump na Flórida é declarado culpado

Israel busca controle permanente de Gaza e maioria judaica na Cisjordânia, diz relatório da ONU

Da 'esperança' à 'vingança': as opiniões divergentes sobre o reconhecimento do Estado palestino

Lula anuncia aporte de R$ 5,2 bi em fundo de preservação de florestas

Designer Demna estreia com a Gucci na Semana de Moda de Milão

Trump afirma que Ucrânia poderia "ir além" de apenas recuperar território perdido para a Rússia

Trump e Lula na ONU: farpas, "química" e promessa de reunião

Passageira fica presa em toboágua de cruzeiro a 48 metros do mar no Alasca