'Sensação de montanha-russa': voo de SC a SP tem turbulência após granizo

Passageiros de um voo da Latam que decolou de Chapecó (SC) para o aeroporto de Guarulhos (SP) no domingo se assustaram com uma forte turbulência que balançou o avião durante uma tempestade.

O que aconteceu

Avião passou por um episódio de colisão com granizo chamado de Hail Strike na manhã do domingo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a instabilidade na aeronave e o nervosismo de alguns passageiros.

Turbulência começou logo após voo terminar a decolagem e se estabilizar no ar, afirmou passageira. Em vídeo enviado ao UOL, Eloísa Vani afirmou que a tripulação avisou aos passageiros que permenecessem com cintos afivelados por risco de turbulência.

A princípio, turbulência parecia normal, mas logo depois ela ficou mais forte, com "pulos diretos". Segundo Eloísa, a "sensação era de montanha-russa" e muitas pessoas se desespera neste momento.

Traumatizou todo mundo. Sem recado nenhum, só restava o desespero de cada um, reagindo de formas diferentes. Entre nós, os passageiros, nos acalmamos juntos, mas foi um pesadelo.

Eloísa Vani, passageira

Algumas pessoas passaram mal após a turbulência e o próprio piloto afirmou que situação era atípica. Eloísa afirmou que os primeiros minutos de calmaria após o caos no avião foram de pessoas pedindo água e ajuda. "O piloto no final comentou que, pouco antes de se aposentar, nem ele tinha visto algo tão assustador", afirmou.

Apesar do susto, o voo seguiu normalmente e pousou sem problemas em Guarulhos às 11h22. A informação foi confirmada pela própria Latam, que disse que o episódio foi "totalmente alheio ao controle da companhia".