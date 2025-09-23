Topo

OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

23/09/2025 08h27

Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após os comentários do presidente americano, Donald Trump, afirmando o contrário. 

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros "não demonstraram tal relação". 

"As evidências continuam sendo inconsistentes", acrescentou. 

E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: "As vacinas não causam autismo".

