OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após os comentários do presidente americano, Donald Trump, afirmando o contrário.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros "não demonstraram tal relação".

"As evidências continuam sendo inconsistentes", acrescentou.

E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: "As vacinas não causam autismo".

