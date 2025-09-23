Topo

Notícias

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora; milho tem leve queda

23/09/2025 15h07

São Paulo, 23 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou na semana encerrada em 21 de setembro, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). De acordo com a agência, 61% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, queda de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 64%. Conforme o USDA, 61% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 62% há um ano e 60% na média dos cinco anos anteriores. A agência disse também que 9% da safra tinha sido colhida, em comparação a 12% um ano antes e 9% na média de cinco anos.No caso do milho, 66% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 65%. O USDA informou que 91% da safra tinha formado dentes, ante 91% em igual período do ano passado e 93% na média de cinco anos. Além disso, 56% da safra estava madura, ante 59% há um ano e na média. O USDA disse também que 11% da safra tinha sido colhida, em comparação a 13% no ano passado e 11% na média.Em relação ao trigo de primavera, a colheita estava em 96%, ante 95% no ano passado e 96% na média de cinco anos.O USDA informou também que o plantio da safra de trigo de inverno estava em 20%, ante 23% no ano passado e na média de cinco anos. A agência disse também que 4% da safra tinha emergido, em linha com o ano passado e a média.Quanto ao algodão, 47% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, queda de 5 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 37%. A agência disse que 60% da safra tinha abertura de maçãs, ante 62% no ano passado e 59% na média. A colheita estava em 12%, em comparação a 13% há um ano e 12% na média de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Prefeitura de Barcelona segue sem liberar Camp Nou para receber público

