Topo

Notícias

UOL Confere muda a classificação de suas checagens

UOL
Imagem: UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 15h00

A partir de hoje, o UOL Confere, editoria de checagem de fatos do UOL, passa a adotar novos selos em suas verificações.

O que muda

As classificações "Distorcido" e "Impreciso" deixam de existir e dão lugar a "Enganoso". O termo será usado para conteúdos que utilizam informações verdadeiras fora de contexto, alterando o sentido original, ou que apresentam dados próximos da realidade, mas inexatos ou insuficientes para a compreensão correta.

Um novo selo indicará o uso de inteligência artificial. Ele será aplicado a conteúdos gerados por IA que não informem sua origem ou que tentem se passar por autênticos, como imagens, vídeos e áudios manipulados.

Conteúdos passam a ser classificados como "Subestimado". O selo será aplicado a alegações que diminuem um determinado fato ou dado.

Por que a mudança

Objetivo é simplificar e atualizar a comunicação com o público. A nomenclatura "Enganoso" facilita a compreensão de que um conteúdo contém algum grau de desinformação, mesmo sem ser totalmente falso. Já o selo "Inteligência Artificial" responde ao aumento do uso dessa tecnologia em conteúdos desinformativos.

Como ficam as classificações

  • Falso: a categoria se aplica a conteúdos que não têm amparo em fatos e podem ser desmentidos de forma objetiva;
  • Enganoso: usada para alegações que trazem dados próximos da realidade, mas que são inexatos; ou para alegações sem contexto suficiente para a compreensão correta do assunto. Também se aplica a conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe;
  • Insustentável: se aplica quando não há nenhum dado público que possa sustentar a alegação checada;
  • Exagerado: usada para alegações que exageram um determinado fato ou dado;
  • Subestimado: usada para alegações que diminuem um determinado fato ou dado;
  • Verdadeiro: usada quando verificamos que o conteúdo é comprovadamente correto depois de confrontado com fontes públicas e confiáveis, sem necessidade de contexto adicional.
  • Inteligência Artificial: se aplica a conteúdos (imagens, áudios ou vídeos) que utilizem recursos de inteligência artificial sem informar essa condição ao público, buscando simular situações reais ou se passar por registros autênticos.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Prefeitura de Barcelona segue sem liberar Camp Nou para receber público

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora; milho tem leve queda

Trump diz que países da Otan devem abater aviões russos que entrarem no espaço aéreo da Otan

Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global

UOL Confere muda a classificação de suas checagens

EXCLUSIVO-Brasil vai investir US$1 bilhão em fundo para proteção de florestas, dizem fontes

Palestinos da Cisjordânia marcham para celebrar o reconhecimento de seu Estado

Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim