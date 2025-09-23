UOL Confere muda a classificação de suas checagens

A partir de hoje, o UOL Confere, editoria de checagem de fatos do UOL, passa a adotar novos selos em suas verificações.

O que muda

As classificações "Distorcido" e "Impreciso" deixam de existir e dão lugar a "Enganoso". O termo será usado para conteúdos que utilizam informações verdadeiras fora de contexto, alterando o sentido original, ou que apresentam dados próximos da realidade, mas inexatos ou insuficientes para a compreensão correta.

Um novo selo indicará o uso de inteligência artificial. Ele será aplicado a conteúdos gerados por IA que não informem sua origem ou que tentem se passar por autênticos, como imagens, vídeos e áudios manipulados.

Conteúdos passam a ser classificados como "Subestimado". O selo será aplicado a alegações que diminuem um determinado fato ou dado.

Por que a mudança

Objetivo é simplificar e atualizar a comunicação com o público. A nomenclatura "Enganoso" facilita a compreensão de que um conteúdo contém algum grau de desinformação, mesmo sem ser totalmente falso. Já o selo "Inteligência Artificial" responde ao aumento do uso dessa tecnologia em conteúdos desinformativos.

Como ficam as classificações

Falso: a categoria se aplica a conteúdos que não têm amparo em fatos e podem ser desmentidos de forma objetiva;

a categoria se aplica a conteúdos que não têm amparo em fatos e podem ser desmentidos de forma objetiva; Enganoso: usada para alegações que trazem dados próximos da realidade, mas que são inexatos; ou para alegações sem contexto suficiente para a compreensão correta do assunto. Também se aplica a conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe;

usada para alegações que trazem dados próximos da realidade, mas que são inexatos; ou para alegações sem contexto suficiente para a compreensão correta do assunto. Também se aplica a conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe; Insustentável: se aplica quando não há nenhum dado público que possa sustentar a alegação checada;

se aplica quando não há nenhum dado público que possa sustentar a alegação checada; Exagerado: usada para alegações que exageram um determinado fato ou dado;

usada para alegações que exageram um determinado fato ou dado; Subestimado: usada para alegações que diminuem um determinado fato ou dado;

usada para alegações que diminuem um determinado fato ou dado; Verdadeiro: usada quando verificamos que o conteúdo é comprovadamente correto depois de confrontado com fontes públicas e confiáveis, sem necessidade de contexto adicional.

usada quando verificamos que o conteúdo é comprovadamente correto depois de confrontado com fontes públicas e confiáveis, sem necessidade de contexto adicional. Inteligência Artificial: se aplica a conteúdos (imagens, áudios ou vídeos) que utilizem recursos de inteligência artificial sem informar essa condição ao público, buscando simular situações reais ou se passar por registros autênticos.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

