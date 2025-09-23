Ucrânia afirma ter atingido infraestrutura petrolífera russa nas regiões de Bryansk e Samara

KIEV (Reuters) - Os militares ucranianos atacaram duas instalações de distribuição de petróleo russo nas regiões de Bryansk e Samara durante a noite, disse o Estado-Maior de Kiev na terça-feira.

Em Samara, os militares atingiram uma estação de produção de linha que mistura petróleo russo para sua principal referência de petróleo de exportação, o Urals, afirmou o Estado-Maior no Telegram.

A estação de bombeamento, usada para a rede de gasodutos da Rússia na região de Samara, abastece o porto de Novorossiisk, no Mar Negro, e também aceita as remessas de petróleo em trânsito do Cazaquistão para os portos russos e o gasoduto Druzhba para a Alemanha.

Em Bryansk, o ataque atingiu uma estação de produção de linha de um gasoduto essencial para os suprimentos do Exército russo, disseram os militares.

A estação faz parte do importante depósito de produtos petrolíferos da Rússia no assentamento de Naytopovichi, que foi atacado várias vezes este ano.

"A extensão dos danos está sendo determinada", acrescentaram os militares.

Não ficou claro se os recentes ataques tiveram um efeito imediato sobre as exportações de petróleo da Rússia. Uma das fontes familiarizadas com o assunto disse que o fornecimento de petróleo da estação de bombeamento de Samara continuou, mas em um ritmo menor.

O monopólio russo dos gasodutos, Transneft, alertou os produtores no início deste mês que eles poderiam ter que cortar a produção após os ataques de drones da Ucrânia contra portos de exportação e refinarias essenciais.

Espera-se que o porto de Novorossiisk, no Mar Negro, carregue o maior volume de petróleo dos últimos meses em setembro, de acordo com o cronograma.

Nas últimas semanas, a Ucrânia renovou sua campanha de ataques de drones de longo alcance aos locais de produção de petróleo da Rússia, visando sistematicamente as principais instalações para tentar reduzir as receitas de exportação de Moscou e os suprimentos da linha de frente.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no Telegram que suas unidades destruíram drones ucranianos sobre Bryansk e Samara. Não houve comentário imediato da Rússia emitido publicamente.

As tropas de Kiev também atingiram um campo de aviação militar na Crimeia ocupada pela Rússia, disse o Estado-Maior da Ucrânia, acrescentando que dois aviões foram atingidos.

