Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudá-lo nas negociações de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira (23) a ONU de não estar à altura de sua missão e de não auxiliá-lo nas negociações para encerrar "sete" conflitos ao redor do mundo.

"A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Mas sequer chega perto de estar à altura dele", declarou o republicano na Assembleia Geral, insatisfeito com o fato de o teleprompter não ter funcionado e as escadas rolantes terem quebrado ao chegar à sede.

jz/dga/aa/fp

© Agence France-Presse