Topo

Notícias

Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudá-lo nas negociações de paz

23/09/2025 11h35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira (23) a ONU de não estar à altura de sua missão e de não auxiliá-lo nas negociações para encerrar "sete" conflitos ao redor do mundo. 

"A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Mas sequer chega perto de estar à altura dele", declarou o republicano na Assembleia Geral, insatisfeito com o fato de o teleprompter não ter funcionado e as escadas rolantes terem quebrado ao chegar à sede.

jz/dga/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

Trump diz que seu governo liderará aplicação da convenção internacional sobre armas biológicas

Trump exige que Europa 'pare imediatamente' de comprar petróleo russo e acusa China e Índia

Governo Trump propõe novo processo de visto H-1B que favorece trabalhador mais qualificado

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' com imigração irregular

Advogada criminalista é executada a tiros em BH