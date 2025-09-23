Trump repetiu 'eu' mais de 100 vezes durante discurso na ONU; veja frases

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez menção a si 113 vezes durante o discurso na Assembleia Geral da ONU hoje.

O que aconteceu

Trump falou cinco vezes que "acabou com sete guerras" desde que assumiu o cargo de presidente, informação questionada por especialistas. Ele afirmou que a ONU "não tentou ajudar" em nenhuma das ocasiões. A maioria das guerras citadas pelo presidente americano em seu discurso como "finalizadas" estão em processo de cessar-fogo e não em acordo de paz, analisou o comentarista Stephen Collinson, da TV americana CNN.

Em um período de sete meses eu acabei com sete guerras 'inacabáveis' Isso inclui o Camboja e Tailândia; Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, Paquistão e índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia e Armênia e Azerbaijão.

Donald Trump, em discurso na Assembleia Geral da ONU

"Todo mundo diz que eu deveria ganhar o Nobel da Paz por todas essas conquistas", afirmou. O presidente disse que "não liga para prêmios, e sim para salvar vidas". Trump não especificou quem seria "todo mundo", mas já mencionou o suposto favoritismo em outras ocasiões e tem, desde o início do seu mandato, uma campanha traçada pelo prêmio.

"Guerra da Ucrânia nunca teria começado se eu tivesse sido presidente", disse, também sem evidências. Trump falou que acreditava que o conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022, seria o "mais fácil" de se resolver por sua "proximidade com Putin", mas lamentou por essa não estar entre as "sete guerras que acabou".

Esta guerra nunca teria começado se eu tivesse sido presidente. Esta era uma guerra que nunca deveria ter acontecido.

Donald Trump, em discurso na Assembleia Geral da ONU

Presidente falou que é "bom em prever coisas" e mencionou um dos slogans da sua campanha, que diz que "Trump está certo sobre tudo" no palanque. "Eu não digo isso como forma de me gabar, mas é verdade. Eu estou certo sobre tudo", afirmou.

Eu dei um fim imediato à guerra dos 12 dias, entre Israel e Irã, com os dois lados concordando em não lutar mais. Como todos sabem, eu também estive profundamente envolvido na busca de um cessar-fogo em Gaza.

Donald Trump, em discurso na Assembleia Geral da ONU

Ele também citou suas conquistas internas, afirmando ser responsável por construir a "melhor economia do mundo". "Muitas das pessoas nesta sala estão investindo na América, e tornou-se um bom investimento", afirmou. O PIB dos EUA cresceu durante o novo mandato de Trump, mas o país vive com criação de empregos abaixo das expectativas e problemas com mão de obra por causa da repressão crescente a migrantes.

No meu primeiro mandato, eu construí a maior economia da história do mundo. Tivemos a melhor economia de todos os tempos. Estou fazendo a mesma coisa de novo.

Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU

Anfitrião é segundo chefe de Estado a discursar

Americano foi o segundo líder de nação a falar, subindo ao palco após o presidente Lula. Ele fez um aceno ao brasileiro, com quem ainda não se encontrou pessoalmente desde que assumiu o cargo, afirmando que os dois "têm uma química excelente".