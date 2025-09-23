Mariana Sanches: Primeiro encontro com Lula causou forte impressão em Trump

O primeiro encontro entre Lula e Donald Trump na ONU surpreendeu diplomatas e mudou a dinâmica entre Brasil e Estados Unidos, disse a colunista Mariana Sanches no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O gesto, que evoluiu de um simples aperto de mão para um abraço, aconteceu logo após o duro discurso de Lula e em meio à pior crise diplomática entre os países em décadas. A reação positiva de Trump abriu espaço para diálogo e repercutiu nos bastidores.

Eu estava desde cedinho lá dentro da plenária da ONU onde essa reviravolta na relação entre os dois presidentes se concretizou. Na verdade, nem os diplomatas escondiam a surpresa. Ouvíamos pelos corredores pessoas comentando 'grande vitória para o Brasil'.

Lula foi muito duro em seu discurso denunciando os últimos três meses palavras e ações muito pesadas do governo Trump, com tarifaço e sanções. Depois, Trump veio em um estilo muito mais amistoso, dizendo que houve uma química forte entre os dois e que houve um abraço. Foi bastante curioso e o pessoal do Departamento de Estado chegou a me dizer que não esperava por isso.

Essas conversas [entre membros dos governos Lula e Trump] que têm acontecido de maneira muito reservada explicam como chegamos a esse aperto de mão com abraço, a esses 39 segundos que mudaram, como o próprio Trump disse, a percepção dele sobre o Lula e dizer que gosta dele e que está disposto a conversar. Agora é só uma questão de marcar, porque a conversa deve acontecer. Mariana Sanches, colunista do UOL

A colunista Letícia Casado destacou que, dentro do governo brasileiro, o gesto público de Trump foi visto como positivo, principalmente diante do clima de tensão entre os dois países.Já a oposição minimizou o episódio, dizendo que Trump estaria apenas usando o gesto sem intenção de avanços concretos.

No governo, eles entendem ali que foi um gesto público do presidente Trump e muito bem-vindo, ainda mais nesse momento em que as narrativas ficam gritantes aqui no Brasil e nos EUA.

Já a oposição está minimizando totalmente esse gesto, dizendo que o Trump está usando isso, que não vai sair nada e a conversa, quando eles tiverem, vai do nada para lugar nenhum. Letícia Casado, colunista do UOL

Mariana Sanches trouxe ainda um bastidor curioso sobre a comunicação: Lula e Trump dependeram do chefe do cerimonial brasileiro para se entender, já que o intérprete estava ocupado na cabine de tradução.

Lula não fala inglês e Trump não fala português. Quando eles se encontraram, o intérprete do Brasil não estava ali. Ele fazia a tradução simultânea do discurso dentro da cabine. Quem estava lá atrás era só o chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, e foi ele quem fez a tradução para o Lula para eles poderem ter essa conversa.

É claro que não foi nada substancial. Não se falou em tarifa, em anistia, nada disso. Houve finalmente o primeiro encontro entre ambos e isso provocou em Trump uma impressão bastante forte, como vemos Marco Rubio com um olhar bastante surpreso. Uma pessoa da equipe do Rubio me disse que isso mostra que na Assembleia Geral da ONU qualquer coisa mesmo pode acontecer. Era esse o nível da incredulidade. Mariana Sanches, colunista do UOL

Sobre o tom do encontro, Mariana relata a diferença entre as versões das equipes de Lula e Trump, destacando como o gesto evoluiu rapidamente de acordo com as declarações do ex-presidente americano.

A fonte brasileira me disse que foi um aperto de mão amistoso. Vinte minutos depois, Trump confirma a informação, mas ele já fala em abraço e química forte. A coisa já escalou bem rápido ali. Depois, eu confrontei as fontes e perguntei se foi aperto de mão ou foi abraço. Eles me responderam: 'Não vamos contrariar Trump. Se ele falou abraço, fica sendo abraço'. Mariana Sanches, colunista do UOL

