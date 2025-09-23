Trump exige que Europa 'pare imediatamente' de comprar petróleo russo e acusa China e Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta terça-feira (23) que os países europeus parem imediatamente de comprar petróleo da Rússia e acusou China e Índia de financiarem a guerra na Ucrânia com suas compras.

"Devem interromper imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, estaremos todos perdendo muito tempo", disse Trump durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

