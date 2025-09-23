Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

O presidente dos EUA, Donald Trump, enquadrou um de seus posts e presenteou hoje seu homólogo argentino, Javier Milei. Na publicação, o americano elogia Milei.

O que aconteceu

Presente foi entregue encontro bilateral nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. "O altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, avançando em todos os níveis em velocidade recorde", diz um trecho da mensagem, publicada na rede social de Trump, a Truth Social.

Em uma foto, Milei aparece gargalhando com o presente em mãos. A reunião entre os dois presidentes durou cerca de 20 minutos.

Trump declarou apoio ao argentino na disputa pela reeleição, que acontecerá em 2027. "Espero seguir trabalhando estreitamente com ele para que os dois países possam continuar seus incríveis caminhos exitosos. Argentina: Javier Milei é ótimo amigo, lutador e ganhador e tem o respaldo completo e total para a reeleição como presidente", afirmou, durante o encontro.

23.set.2025 - Milei gargalha ao receber post de Trump de presente Imagem: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Apoio dos EUA surtiu efeito imediato. Hoje, o risco-país da Argentina, que tinha chegado ao seu ápice no período de um ano, alcançando mais de 1400 pontos, na semana passada, caiu a mil; os títulos argentinos subiram 3% em Wall Street após uma sequência de quedas.

Argentina negocia com EUA empréstimo para pagar dívidas que vencem nos próximos meses. O acordo será essencial para acalmar o mercado antes das eleições legislativas nacionais no próximo mês e evitar uma crise cambial que possa prejudicar o plano econômico de Milei.