Trump diz que seu governo liderará aplicação da convenção internacional sobre armas biológicas

23/09/2025 12h11

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, que seu governo liderará um esforço internacional para fazer cumprir uma convenção sobre armas biológicas por meio de um sistema pioneiro de verificação de IA.

"Estou (...) conclamando todas as nações a se juntarem a nós para acabar com o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas", disse ele. "Espero que a ONU possa desempenhar um papel construtivo."

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)

