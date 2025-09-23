Topo

Trump diz que se reunirá com Lula na semana que vem

23/09/2025 12h17

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira que concordou em se reunir na semana que vem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump disse que passou por Lula após o brasileiro discursar na ONU, dizendo que ambos se abraçaram e falaram rapidamente.

"Tivemos uma boa conversa, e concordamos em nos reunirmos na semana que vem", disse. "Ele pareceu ser uma pessoa muito boa."

(Reportagem de Brendan O'Brien, em Chicago)

