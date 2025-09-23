Topo

Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'

23/09/2025 11h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que o reconhecimento da Palestina como um Estado por um grupo de aliados de Washington é uma "recompensa" para o grupo armado Hamas por "atrocidades horríveis". 

"Isso seria uma recompensa pelas atrocidades horríveis cometidas (pelo Hamas), incluindo as de 7 de outubro, enquanto se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo", disse Trump em um discurso na Assembleia Geral da ONU.

bur-jz/dga/aa/fp

© Agence France-Presse

