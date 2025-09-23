Topo

Notícias

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' com imigração irregular

23/09/2025 12h01

O presidente americano, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (23), que os países europeus estão "indo para o inferno" por causa da imigração irregular, e afirmou que a ONU contribui para esta "invasão".

"É hora de pôr fim à experiência fracassada das fronteiras abertas", disse Trump na Assembleia Geral da ONU, para depois acrescentar: "seus países estão indo para o inferno".

dk-jz/mel/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' com imigração irregular

Advogada criminalista é executada a tiros em BH

Queda do tomate no atacado é destaque em pesquisa de preços de agosto da Conab

Mujica, Cuba, falsos patriotas: veja frases de Lula em discurso na ONU

Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' por causa da imigração irregular