Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que os países da Otan devem derrubar os aviões russos que violem seu espaço aéreo, durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Sim, acredito", respondeu Trump quando um jornalista lhe perguntou se ele acredita que os membros da Otan devem derrubar as aeronaves russas em caso de violação do território, depois que foi registrada uma série de incursões de aviões e drones de Moscou em território de países membros do tratado de defesa.

dk/sms/dga/mel/aa/am

© Agence France-Presse