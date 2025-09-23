Trump diz que países da Otan devem abater aviões russos que entrarem no espaço aéreo da Otan

NOVA YORK (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os países da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devem abater aviões russos se eles entrarem no espaço aéreo da Otan, após países da aliança condenarem Moscou por violar o espaço aéreo da Estônia.

"Sim, eu iria", disse Trump a jornalistas quando questionado se apoiaria tal medida.

Trump fez os comentários antes de se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em meio à Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

(Reportagem de Gram Slattery e Jasper Ward)