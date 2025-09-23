Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global

Por Valerie Volcovici

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou as mudanças climáticas como "a maior farsa" do mundo, durante seu discurso nesta terça-feira, reforçando seu ceticismo em relação às iniciativas ambientais globais e às instituições multilaterais.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas são reais, são causadas principalmente pelos humanos e que estão piorando. Eles apontam o aumento das temperaturas, tempestades mais fortes e o derretimento do gelo como sinais claros. Grupos como a ONU alertaram que esperar muito tempo para agir pode causar sérios danos ao planeta e às pessoas.

Trump falou por vários minutos, durante seu discurso de quase uma hora, sobre mudanças climáticas, criticando a União Europeia por reduzir sua pegada de carbono. Segundo Trump, isso afetou a economia europeia.

O presidente dos EUA defendeu ainda que as economias de países que investiram pesadamente em energia renovável sofrerão.

"Na minha opinião, é a maior farsa já perpetrada no mundo", disse Trump à Assembleia Geral. "Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e por muitos outros, muitas vezes por motivos equivocados, estavam erradas."

Ele acrescentou: "Elas foram feitas por pessoas estúpidas que custaram fortunas aos seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso".

SAÍDA DO PACTO CLIMÁTICO

Depois que Trump assumiu o cargo em janeiro, os EUA se retiraram pela segunda vez do Acordo de Paris, um pacto de 2015 firmado por 195 nações para impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C. Com a saída, os EUA ficaram na companhia apenas do Iêmen, do Irã e da Líbia.

Sua administração está executando uma agenda de "domínio energético" que se concentra na produção e exportação de petróleo, gás e carvão, bem como na energia nuclear, enquanto deixa de lado a energia renovável, que se tornou competitiva em termos de custos.

"Temos mais petróleo do que qualquer outra nação, petróleo e gás do mundo, e se você adicionar carvão, temos mais do que qualquer outra nação do mundo", disse.

Seus comentários foram feitos um dia antes do secretário-geral da ONU, António Guterres, sediar uma cúpula climática que se concentrará nos novos planos de ação climática dos países.

Guterres tentou manter o mundo focado em continuar uma transição global dos combustíveis fósseis para a energia limpa.

“Basta seguir o dinheiro”, disse Guterres em junho, acrescentando que US$2 trilhões foram investidos em energia limpa no ano passado, US$800 bilhões a mais do que combustíveis fósseis, com um aumento de quase 70% em uma década.

(Reportagem de Valerie Volcovici em Washington, Gram Slattery e Jarrett Renshaw nas Nações Unidas)