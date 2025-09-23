Trump deve acabar com a guerra em Gaza se quer o Prêmio Nobel da Paz, diz Macron

(Reuters) - Se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realmente quiser ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele precisa acabar com a guerra em Gaza, disse o presidente francês Emmanuel Macron nesta terça-feira.

Em entrevista à BFM TV da França, de Nova York, Macron disse que somente Trump tem o poder de pressionar Israel para acabar com a guerra.

"Há uma pessoa que pode fazer algo a respeito, que é o presidente dos EUA. E a razão pela qual ele pode fazer mais do que nós é porque não fornecemos armas que permitem que a guerra em Gaza seja travada. Não fornecemos equipamentos que permitem que a guerra seja travada em Gaza. São os Estados Unidos da América que o fazem", disse Macron.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, Trump rejeitou iniciativas de aliados ocidentais para endossar um Estado palestino, dizendo que isso seria uma recompensa para os militantes do Hamas.

"Temos que parar a guerra em Gaza imediatamente. Temos que negociar a paz imediatamente", disse Trump.

Ao comentar o discurso de Trump, Macron disse: "Vejo um presidente americano que está envolvido, que reiterou esta manhã d tribuna: 'Eu quero paz. Resolvi sete conflitos', que quer o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz só é possível se você acabar com esse conflito", disse Macron.

Diversos países, incluindo Israel, Paquistão e Camboja, indicaram Trump para o prêmio anual por intermediar acordos de paz ou cessar-fogo. O próprio Trump disse que merece o prêmio concedido pela Noruega, já recebido por quatro antecessores da Casa Branca.

(Reportagem de Geert De Clercq e Manuel Ausloos em Paris)