Trump desiste de se reunir com os democratas e risco de paralisação do governo aumenta

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu de uma reunião com os principais líderes democratas do Congresso nesta terça-feira para discutir um caminho para evitar uma paralisação parcial do governo a partir da próxima semana, dizendo que só se reuniria com eles se concordassem com algumas de suas exigências.

"Decidi que nenhuma reunião com seus líderes do Congresso poderia ser produtiva", escreveu Trump em uma publicação em seu site de mídia Truth Social.

O líder democrata do Senado dos EUA, Chuck Schumer, e o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, disseram nesta terça-feira que Trump havia concordado em se reunir esta semana na Casa Branca, antes que o financiamento expire em 30 de setembro.

Schumer emitiu um comunicado dizendo que os democratas "estão prontos para trabalhar para evitar uma paralisação", mas disse: "Trump prefere fazer birra a fazer seu trabalho". O líder democrata no Senado reiterou a necessidade de lidar com o aumento dos custos do sistema de saúde.

A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou na semana passada um projeto de lei de financiamento provisório para estender o financiamento até 21 de novembro, mas ele fracassou no Senado, onde os republicanos detêm 53 das 100 cadeiras.

Os republicanos culpam os democratas por atrasar o financiamento devido à sua oposição ao presidente, enquanto os democratas argumentam que as questões de saúde precisam ser abordadas nesse projeto de financiamento.

Nos últimos meses, enquanto debatiam o projeto de Trump que estendia os cortes de impostos promulgados em lei durante seu primeiro mandato, beneficiando principalmente os ricos, os democratas pressionaram, sem sucesso, por uma extensão de um crédito fiscal para a área da saúde que expira no final do ano.

Esse projeto de lei também contém requisitos de trabalho mais rígidos para os beneficiários do Medicaid, o sistema de saúde apoiado pelo governo federal para pessoas de baixa renda e deficientes.

Jeffries criticou a reversão de Trump em um post no X.

"Donald Trump acabou de cancelar uma reunião de alto nível no Salão Oval comigo e com o líder Schumer", disse Jeffries. "Os extremistas querem paralisar o governo porque não estão dispostos a enfrentar a crise de saúde pública causada pelos republicanos, que está devastando a América."

(Reportagem de Bhargav Acharya, Susan Heavey, Doina Chiacu e Richard Cowan)